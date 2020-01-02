В период новогодних праздников в Якутии проходят рейды ГИБДД «Нетрезвый водитель»

В период Новогодних и рождественских праздников на территории республики Госавтоинспекцией проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

С 25 декабря по 14 января 2020 года на федеральных автодорогах «Колыма» и «Вилюй» за дорожным движением осуществляют надзор три передвижные посты ДПС на базе «КамАЗ»

Цель профилактического мероприятия – обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества автоаварий на территории региона, профилактики административных правонарушений, преступлений, связанных с управлением водителями транспортных средств в состоянии опьянения.

Сотрудниками Госавтоинспекции республики во время праздничных выходных планируется проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Кроме того, автоинспекторы будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения по соблюдению скоростного режима, выезда на встречную полосу движения, маневрирования, а также правил перевозки пассажиров с целью предупреждения ДТП.

В мероприятиях по обеспечению безопасности на дорогах также задействованы участковые уполномоченные полиции, в том числе в населенных пунктах, где отсутствуют штатные должности сотрудников ГИБДД. В проведении профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности, примут участие добровольные народные дружины и общественность.

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Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу не только для самих «любителей пьяной езды», но и для других участников движения. Согласно ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по ст.12.26 КоАП РФ. Кроме того, за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения от медосвидетельствования предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность, влекущая за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет в соответствии со ст.264.1 УК РФ. Уважаемые граждане, не будьте равнодушны, помните: вы или ваши близкие могут стать жертвой ДТП по вине нетрезвого водителя! Не оставляйте без внимания такие факты и сообщите в полицию: 02, в дежурную часть Госавтоинспекции по номерам телефонов: 127 и 352222, в