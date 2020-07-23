В Пеледуе сгорела квартира

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

22 июля 2020 г. в 04.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном жилом доме по ул. Пристанская в п. Пеледуй Леского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела одна из квартир. В результате пожара она повреждена огнем по всей площади 54 кв.м. Вторая квартира спасена. Погибших, пострадавших нет. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

22 июля 2020 г. в 13.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в доме на 5 км Покровского тракта в г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел частный балок. В результате пожара он поврежден огнем по всей площади 22 кв.м. Спасена автомойка. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо устанавливается.

22 июля 2020 г. в 14.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ЯПФ в г. Якутск. В результате пожара произошло горение камыша у дороги на площади 300 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

22 июля 2020 г. в 21.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля в п. Беркакит Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из автомобиля шел дым. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля Ниссан Альмеро на площади 1,5 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

22 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о горении мусора в г. Якутск: на ул. Жорницкого, в мкр Марха на ул. Белая гора и под зданием на ул. Короленко. В результате пожара произошло горение мусора на площади 5,5 кв.м. Предположительная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!