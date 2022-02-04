В Пекине стартуют зимние Олимпийские игры



XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.212 российских спортсменов вошли в окончательный состав команды ОКР на Играх в Пекине. Несмотря на то что спортсмены выступят на Олимпийских играх без национальной символики, под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), вся страна знает, что это наши спортсмены, гордится ими и будет горячо болеть за каждого. В качестве музыкального сопровождения российских спортсменов на Играх утвержден фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. 4 февраля, в первой половине дня стартует командный турнир по фигурному катанию — короткие программы представят одиночники и спортивные пары, танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. Российские спортсмены традиционно являются фаворитами соревнований. На Играх в Пекине сборную России представят чемпион Европы Марк Кондратюк (одиночное катание), чемпионы мира (2021) и двукратные чемпионы Европы (2020, 2022) Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), а также чемпионы мира (2021) и чемпионы Европы (2022) Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары). Сегодня свой первый матч на Олимпиаде проведет женская сборная России по хоккею. Российские хоккеистки встретятся с командой Швейцарии. Для швейцарок, которые являются бронзовыми призерами Игр в Сочи, это будет вторая игра на Олимпиаде в Пекине. Турнир они начали с разгромного поражения от сборной Канады — 1:12. 4 февраля также встретятся хоккеистки из Дании и Китая.

Российские спортсмены находятся на высоком эмоциональном подъеме и готовы побеждать.