В Павловске сгорел частный дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 января 2020 г. в 09.15 в пожарно-спасательную службу поступило 1 сообщение о возгорании мусора на улице Солдатова в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним признакам ничего не было. В результате пожара сгорел мусор в мусоросборной камере на площади 0,5 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

10 января 2020 г. в 22.07 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Неустроева в с. Усть-Татта Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие гаража на площади 4 кв.м., отсек двигателя автомобиля на площади 1 кв.м. Общая площадь 5 кв.м. Спасен гараж и автомобиль. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

10 января 2020 г. в 22.29 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Ой-Бясская в с. Павловск Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом и веранда по всей площади 45 кв.м. Эвакуировано 5 человек. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!