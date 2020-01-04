В Павловске сгорел частный дом с гаражом и машинами. Есть пострадавшие

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

03.01.2020 г. в 03.30 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-хэтажный частный дом на улице Ой-Бясская в с. Павловск Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены частный дом, гараж и два автомобиля по всей площади 180 кв.м. Есть пострадавшие. Эвакуировано 4 человека. Причина предположительно — неисправность газового котла. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

03 января 2020 г. 19.46 в пожарно-спасательную службу поступило 1 сообщение о возгорании мусора на улице Ярославского в г. Якутске. В результате пожара сгорел мусор на общей площади 0,5 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!