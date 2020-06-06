В пассажирских автобусах проведена тотальная дезинфекция

В маршрутных автобусах Якутска проводится плановая полная и частичная санитарная обработка салонов для недопущения распространения короновирусной инфекции, согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

На 5 июня в 30 муниципальных автобусах МУП «ЯПАК» и в 204 автобусах частных перевозчиков НО «СоюзАвто» проведено 452 полные дезинфекции, 1896 частичных дезинфекций салонов.

Как сообщил руководитель НО «СоюзАвто» Андрей Косицкий, в городских автобусах по окончании каждого маршрута на конечных остановках дезинфицируют все поручни, держатели и валидаторы.

«У каждого водителя есть в наличии защитные маски, также закуплены дезинфицирующие средства для обработки салонов автобусов. Защитные средства и проводимые мероприятия соответствуют всем рекомендациям Роспотребнадзора. Сегодня и завтра идет полная санитарная обработка в усиленном режиме», — прокомментировал Андрей Косицкий.

Дезинфекция также проведена в помещениях и прилегающей к ним территории транспортного предприятия.