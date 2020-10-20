В парламенте Якутии прошли публичные слушания законопроекта о госбюджете на 2021 год

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 19 октября в режиме видеоконференцсвязи состоялись публичные слушания проекта закона «О государственном бюджете РС (Я) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Публичные слушания прошли в формате «Открытого парламента» с прямой трансляцией в интернете, в ходе слушаний также работала горячая линия для приема вопросов от зрителей.

Модератором мероприятия выступил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев.

Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев в своем приветственном слове отметил, что публичные обсуждения законопроекта проходят в непростых условиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Он напомнил, что согласно проведенным изменениям в бюджетном законодательстве республики проект закона о госбюджете должен быть рассмотрен и утвержден до 1 декабря 2020 года. Спикер подчеркнул, что данные изменения не должны повлиять на качество проработки главного финансового документа.

Петр Гоголев отметил, что при формировании федерального бюджета в качестве приоритета была обозначена цель по повышению доходов населения, заключив, что эта цель также должна стоять перед правительством республики в числе безусловных приоритетов. Председатель напомнил, что парламентом Якутии проводились ряд мероприятий, направленных на улучшение ситуации с показателями бедности в регионе.

Спикер также высказался о реализации национальных и региональных проектов в республике, чему должно быть уделено большое внимание. Он отметил увеличение межбюджетных трансфертов, которые будут направляться бюджетам субъектов Российской Федерации.

Петр Васильевич обозначил актуальные вопросы, требующие проработки: неопределенность рынка сбыта промышленных компаний республики, оказание мер социальной поддержки населения в рамках борьбы с бедностью, обеспечение стандартов социальных услуг по обеспечению качественной медицинской помощью, повышение уровня жизни сельского населения, проведение оценки необходимости и эффективности предоставленных налоговых льгот.

С докладом о прогнозе социально-экономического развития РС (Я) на 2021-2024 годы выступила министр экономического развития Якутии Майя Данилова.

Она отметила, что прогноз основан на предпосылке достижения национальных целей развития, заложенных в новом Указе Президента РФ, и ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока.

По ее словам, в Якутии в январе-сентябре 2020 года снижение объема валового регионального продукта составило 11,1%. По оценке министерства экономики республики на 2020 года планируется достичь темпа роста ВРП 97,2%.

«В целом, как и по всей стране, наблюдается сильное снижение из-за ограничений по таким отраслям, как торговля непродовольственными товарами, оказание услуг, пассажирские перевозки, общественное питание и сфера туризма. На эти сферы приходится до 10% создаваемой валовой добавленной стоимости в республике», – отметила Майя Данилова.

Она добавила, что также существенно пострадала алмазодобывающая отрасль – индекс добычи алмазов в январе-сентябре составил 52,3% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Но, как отметила министр, в августе наблюдался рост добычи в 11 раз по отношению к июльским показателям, в сентябре рост закрепился, увеличившись в 2,4 раза к августу.

«В целом в сентябре по сравнению с августом 2020 года промышленное производство увеличилось на 26,7%. Продукция сельского хозяйства – в 3,1 раза. Розничный товарооборот – на 1,4%. Оборот общественного питания – на 4,8%. Перевозки пассажиров – на 3,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения – с учетом инфляции на 8,8%», – проинформировала Майя Данилова.

По ее словам, в республике реализуются 3 региональных антикризисных плана, основная задача которых заключается в сохранении рабочих мест, доходов населения.

Реальная заработная плата в январе-августе повысилась на 0,8%, привела данные министр. По оценке на 2020 год реальные доходы населения останутся на уровне прошлого года. К концу 2021 года должен начаться выход на устойчивый рост реальных доходов населения – увеличение на 1,6% к 2020 году, также рост ВРП должна выйти на предкоронавирусный уровень. При этом уровень безработицы не должен быть более 6,9%.

Как сказала министр, на основе приведенных выше показателей был составлен проект плана восстановления экономики.

Майя Данилова рассказала о принятых федеральных и региональных мерах поддержки в период пандемии. В целом в рамках данных мер выделено 23,6 млрд рублей по состоянию на 16 октября 2020 года. На реализацию федеральных мер поддержки выделено 18 млрд рублей, на реализацию региональных мер – 5,6 млрд рублей. Министр на примере условной среднестатистической семьи «Михайловых» продемонстрировала влияние оказываемых мер господдержки.

Законопроект «О государственном бюджете РС (Я) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» представил министр финансов республики Валерий Жондоров.

Согласно тексту законопроекта, с учетом предполагаемых изменений законодательства и проекта прогноза социально-экономического развития республики общий объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2021 году составит 199 млрд 225,9 млн рублей, в том числе налоговых доходов 117 млрд 240,5 млн рублей, неналоговых доходов 6 млрд 5,5 млн рублей и безвозмездных поступлений 75 млрд 979,8 млн рублей.

Доходы государственного бюджета РС (Я) на 2021 год планируются с уменьшением от утвержденного плана на 2020 год на 24 784 105,6 тыс. рублей. Налоговые доходы планируются с увеличением к 2020 году на 6 417 347, тыс. рублей, неналоговые доходы с уменьшением на 5 490 279,7 тыс. рублей и безвозмездные поступления со снижением на 25 711 172,9 тыс. рублей.

Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) планируются на 2022 и 2023 годы в сумме 219 132 099,5 тыс. рублей и 183 222 982,5 тыс. рублей соответственно.

Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), на 2021 год прогнозируется в сумме 35 478 317 тыс. рублей.

Прогноз поступления налога на прибыль по сравнению с утвержденным планом 2020 года (38 648 703 тыс. рублей) снижен на 3 170 386 тыс. рублей или на 8,2%.

Снижение прогноза 2021 года по сравнению с планом 2020 года обусловлено ухудшением макроэкономической ситуации, снижением спроса на мировых рынках, что оказывает влияние на показатели экспортно-ориентированных предприятий, осуществляющих деятельность на территории республики.

Налог на доходы физических лиц на 2021 год, подлежащий зачислению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), прогнозируется в сумме 28 081 952 тыс. рублей. Прогнозируемое поступление в 2021 году налога на доходы физических лиц превысит бюджетные назначения 2020 года на 735 210 тыс. рублей или на 2,7%.

Доходы государственного бюджета РС (Я) на 2021 год от поступлений налога на имущество организаций прогнозируются в сумме 25 992 389 тыс. рублей.

Прогноз поступления налога на добычу полезных ископаемых на 2021 год рассчитан в сумме 17 656 405 тыс. рублей, в т.ч. по алмазам – 13 475 789 тыс. рублей, углю – 389 624 тыс. рублей, прочие полезные ископаемые – 3 790 992 тыс. рублей.

По сравнению с бюджетным назначением на 2020 год прогнозируется снижение на 2 112 150 тыс. рублей, что связано с прогнозируемым сокращением поступлений налога на добычу природных алмазов на 3 681 971 тыс. рублей в связи со снижением объемов добычи, сокращением продаж природных алмазов, резким падением спроса на ювелирные украшения с бриллиантами из-за распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19).

Прогноз неналоговых доходов на 2021 год составит 6 005 516 тыс. рублей, из них 1 013 481 тыс. рублей приходится на поступления от дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Саха (Якутия), 2 756 111 тыс. рублей — платежи при пользовании природными ресурсами и 1 209 400 тыс. рублей — прочие неналоговые доходы.

Прогноз на 2021 год неналоговых доходов по сравнению с утвержденным прогнозом 2020 года снизился на 5 490 279,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в 2021 году планируются в сумме 75 979 846,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета в сумме 67 697 837,6 тыс. рублей в соответствии с Законом РФ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В 2021 году дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности принята в прогноз в сумме 42 088 314,5 тыс. рублей или с уменьшением на 9 509 632,3 тыс. рублей в сравнении с 2020 годом.

Целевые федеральные средства в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов предусмотрены в размере 25 609 523,1 тыс. рублей. Из них субсидии в сумме 13 411 367,8 тыс. рублей, субвенции 6 855 165,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 5 342 989,5 тыс. рублей.

Общий объем расходов государственного бюджета на 2021 год определен на уровне 200 млрд 224,4 млн рублей, 2022 год – 220 млрд 130,6 млн рублей, 2023 год – 184 млрд 221,5 млн рублей.

Общий объем программных расходов с учетом федеральных средств на 2021 год составит 193 369 291 тыс. рублей, на 2022 год – 199 452 822 тыс. рублей, 2023 год – 164 440 251 тыс. рублей.

Приоритетом расходов в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов остается содействие достижению национальных целей развития, инструментом реализации которых являются национальные проекты.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение региональных проектов, направленных на реализацию национальных (федеральных) проектов в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) запланированы в 2021 году в сумме 24 295 675 тыс. рублей, в 2022 году – 31 733 303 тыс. рублей, в 2023 году – 4 895 799 тыс. рублей.

Расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию национальных проектов дополнительно будут уточняться по итогам рассмотрения проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Общая сумма источников финансирования дефицита бюджета на 2021 год запланирована в объеме 998 500 тыс. рублей, на 2022 год – 998 500 тыс. рублей и на 2023 год – 998 500 тыс. рублей. Объем дефицита бюджета на 2021-2023 годы соответствует установленным ограничениям.

В 2021 году общая сумма предоставления государственных гарантий Республики Саха (Якутия) составит 2 249 650 тыс. рублей.

Долговая нагрузка на бюджет республики составит 43% в 2021 году, 40% — в 2022 году, 37,9% — в 2023 году. В 2021 году объем госдолга снизится на 464 млн рублей и составит 52 млрд 335 млн рублей.

Свои мнения и предложения о проекте закона о госбюджете Якутии на 2021 год озвучили приглашенные эксперты – заместитель ректора СВФУ Александр Кугаевский, первый заместитель председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» Анатолий Мыреев, председатель Ассоциации молодых экономистов РС (Я) Майя Курнева.

Далее свои вопросы докладчикам, руководителям исполнительных органов власти смогли задать участники публичных слушаний, представители муниципальных районов республики, народные депутаты Якутии.

В заключение председатель бюджетного комитета парламента Якутии Юрий Николаев подчеркнул, что обсуждение главного финансового документа проходит в непростое время – в условиях беспрецедентного отрицательного влияния на экономику пандемии новой коронавирусной инфекции.

Он отметил, что самой главной задачей госбюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов является своевременное финансирование всех социально-значимых расходов и публичных обязательств, в том числе выплаты зарплат, мер социальной поддержки, межбюджетных трансфертов местным бюджетам. Парламентарий подчеркнул, что общей задачей является работа по пополнению доходной части государственного бюджета.