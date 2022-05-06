В парламенте РФ готовы на днях принять индексацию пенсий

В Совфеде ожидают предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат, заявила РИА Новости замглавы социального комитета палаты Елена Бибикова.

«Мы ожидаем предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат во исполнение поручения президента РФ», — сказала сенатор. В конце апреля президент РФВладимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы.

Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил в пятницу РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Глава комитета также отметил, что информации о проценте, на который могут быть проиндексированы пенсии, пока нет.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», — ранее сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве. «Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов» — добавила депутат.