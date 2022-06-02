В парламенте пройдут публичные слушания по бюджету

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 8 июня 2022 года состоятся публичные слушания по проекту закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2021 год».

Проведение публичных слушаний планируется в форме расширенного заседания постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

Публичные слушания состоятся 8 июня 2022 г. в 10 ч 00 м по местному времени.

Принять участие в обсуждении законопроекта можно по ссылке.