В парке Якутска дискотека-ностальжи: зажигают пенсионеры!

Не зовите на дискотеку, если она не похожа на эту, сообщает тгк Yakutsk News . В городском парке традиционно весело: пенсионеры зажигают на танцполе под песню Юрия Шатунова. Видео от подписчика тгк Yakutsk News

Источник: тгк Yakutsk News

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