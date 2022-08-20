20.08.2022
17:59
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Якутск

В парке Якутска дискотека-ностальжи: зажигают пенсионеры!

Не зовите на дискотеку, если она не похожа на эту, сообщает тгк Yakutsk News . В городском парке традиционно весело: пенсионеры зажигают на танцполе под песню Юрия Шатунова. Видео от подписчика тгк Yakutsk News

Источник: тгк Yakutsk News

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