В парке Вооружённых сил РФ «Патриот» откроется экспозиция Якутии

Сегодня, 4 мая, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил РФ «Патриот» в Московской области пройдет тестовое открытие экспозиции Якутии. Экспозиция создана по поручению главы республики Айсена Николаева после его рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в 2019 году.

По информации ГАУ РС(Я) «Конгресс-центр Якутия», экспозиция площадью 100 кв. м. находится в центральном выставочном павильоне парка.

Здесь будет представлена информация о жизни республики в военные годы, статистические сведения о количестве призванных на фронт и не вернувшихся с войны, о помощи Якутии фронту, о матерях-героинях, потерявших своих сыновей.

Тематические разделы посвящены якутским снайперам, трудовому подвигу якутян в тылу, истории легендарной трассы Аляска-Сибирь. В мультимедийном зале будут показывать документальные и художественные фильмы, посвященные якутским воинам.

Выставка будет действовать постоянно. Официальное открытие экспозиции состоится в июле текущего года после пополнения контента материальными и интерактивными экспонатами. Тематические разделы будут дополняться в течение мая.

Экспозиция создана силами Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ и ГАУ РС(Я) «Конгресс-центр Якутия». В течение последних двух лет Постпредство Якутии в Москве совместно с Минкультуры региона, Национальным центром аудиовизуального наследия народов Якутии, Якутским государственным объединенным музеем истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, а также с учеными Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН и исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова собирали экспонаты для выставки.

В 2020 году постоянный представитель Якутии Андрей Федотов и директор парка «Патриот» Игорь Барсков подписали соглашение о сотрудничестве. Якутия стала первым дальневосточным регионом, представляющим свою экспозицию в военно-патриотическом парке.

Партнерами экспозиции являются: угледобывающая компания «Колмар», ООО «Арктик капитал», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, АК «Азимут», АК «Аврора», АО «Полярные авиалинии», АО АК «Якутия», АО «Водоканал», АО «Саханефтегазсбыт», ФКУ Упрдор «Вилюй», АО «Сахатранснефтегаз», ФКП «Аэропорты Севера», АО «Алмаззолотокомплект», МОД «АйТал», некоммерческий Фонд ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)», некоммерческая организация «Союз автоперевозчиков города Якутска».

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил РФ «Патриот» расположен на 55 км Минского шоссе в Одинцовском районе Московской области.