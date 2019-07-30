В парке расскажут о психологическом здоровье

Научно-просветительские встречи на свежем воздухе продолжаются! Вторую лекцию 2 августа в 19:00 проведет кандидат психологических наук, доцент кафедры менеджмента Финансово-экономического института СВФУ Надежда МЕЛЬНИКОВА.

Современный человек постоянно сталкивается с вызовами, решает те проблемы, которые никто до него ещё не решал. Мир меняется очень быстро, нам приходится меняться вместе с ним. Всегда ли мы успеваем? Как справляться со стрессом? Как сохранить себя? Как реализовать себя? Об этом и о многом другом вы узнаете на лекции.

Приглашаем послушать и подискутировать на эту тему в Парк культуры и отдыха города Якутска. Как и в прошлые годы, лекция пройдет в уже всем знакомой беседке «Лесной библиотеки», которая находится в левой части парка, совсем рядом с веревочным аттракционом «Маугли».

Контактный телефон на случай, если вы заблудились: +7 924 175 79 62

Ссылка на регистрацию: https://redaktsiya-novostey-svfu.timepad.ru/event/1030659/

Возраст: 12+

Справка:

Просьба подходить без опоздания, за 15 минут до начала мероприятия. Ведется видеозапись мероприятия, лекция начинается без опозданий. Места ограничены, поэтому можете подойти заранее. Советуем взять с собой теплую одежду. Мероприятие организуется несмотря на капризы погоды.

Больше лекций смотрите на YouTube-канале СВФУ

Организатор: Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

Партнеры: Парк культуры и отдыха г. Якутска, газета «Якутск вечерний», Ykt.Ru, Якутия 24, ЯСИА