В парке появилось что-то новенькое

В парке культуры и отдыха установили необычный арт-объект в новой зоне отдыха.

Конструкцию в форме руки создал мастер-сварщик Михаил Ситов, совершенно бесплатно. Молодой и перспективный специалист является неоднократным участником выставки «ArtBox», фестивалей «Sounds of Sakha» и «YKT Fest».

«Проект создан для того, чтобы зажечь в окружающих искру интереса к сварочному делу, хочу показать, как куски железа могут принять совершенно другие формы и обрести вторую жизнь», – сообщил мастер и дополнил, что идея проекта заключается в сохранении природы и окружающей среды.

На вопрос, почему именно рука, Михаил Ситов ответил, что люди своими руками создают собственный мир, собственную жизнь.