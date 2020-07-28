В парке появилось что-то новенькое
В парке культуры и отдыха установили необычный арт-объект в новой зоне отдыха.
Конструкцию в форме руки создал мастер-сварщик Михаил Ситов, совершенно бесплатно. Молодой и перспективный специалист является неоднократным участником выставки «ArtBox», фестивалей «Sounds of Sakha» и «YKT Fest».
«Проект создан для того, чтобы зажечь в окружающих искру интереса к сварочному делу, хочу показать, как куски железа могут принять совершенно другие формы и обрести вторую жизнь», – сообщил мастер и дополнил, что идея проекта заключается в сохранении природы и окружающей среды.
На вопрос, почему именно рука, Михаил Ситов ответил, что люди своими руками создают собственный мир, собственную жизнь.
«Все в наших руках», — отметил Михаил, поблагодарив родных и мастерскую «Artnik» за всестороннюю поддержку и помощь.
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