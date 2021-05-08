В Парке Победы Якутска почтили память воинов-якутян

В преддверии Дня Победы в Якутске возложили живые цветы к стеле на территории Парка Победы.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) Пётр Гоголев, руководитель администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) Афанасий Владимиров, глава города Евгений Григорьев, председатель Якутской городской Думы Альберт Семёнов, народные депутаты и общественность.

Участники мероприятия почтили память героев фронта минутой молчания, затем возложили цветы к памятнику якутского снайпера, героя Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Кульбертинова.

Иван Николаевич Кульбертинов был призван на фронт в июле 1942 года Олёкминским районным военным комиссариатом. Его боевой путь шёл от реки Ловати Новгородской области до реки Шпрее у Берлина. Легендарный снайпер воевал на северо-Западном, Центральном, Первом Украинском фронтах, сражался под Москвой, освобождал города Орёл, Курск, Киев, Винница. Награждён медалями «За отвагу», За боевые заслуги», орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Славы III степени.

Парк Победы открыли в день рождения столицы в 2020 году в память о всех, кто отстоял свободу и независимость Родины. Отмечается, что благоустройство парка планируется завершить к 100-летию республики в 2022 году.