В Парке Победы Якутска открыли скульптурную композицию «Семья солдата Победителя»

Сегодня, в День государственности республики, 27 сентября, в г. Якутске на территории Парка Победы состоялось торжественное открытие памятника «Семья солдата Победителя».

Парк Победы — современный парк для отдыха горожан распахнул свои двери ровно год назад в Гагаринском округе столицы. Как отмечают организаторы, основная миссия пространства заключается в сохранении исторической памяти о подвиге якутян, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, в том числе детей, которые работали не покладая рук, приближая День Победы над фашизмом.

Напомним, на сегодняшний день в Парке открыта памятная стела воинам-якутянам и памятник известному снайперу Ивану Кульбертинову. В настоящее время заканчивается реализация второй очереди проекта. Благоустройство парка планируется завершить к 100-летию республики в 2022 году.

Авторами бронзовой композиции «Семья солдата Победителя» являются скульптор Афанасий РОМАНОВ, архитекторы — Владислав НЕСТЕРОВ, Семен НИКИФОРОВ. Идеей авторов проекта послужило солдатское письмо-треугольник, который связывал солдатов со своими семьями, оставшимися в тылу.

В церемонии торжественного открытия памятника приняли участие глава г. Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ, председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ, директор МАУ «Центр управления общественными пространствами», общественность и жители города Якутска.

«Все мы понимаем, что без героизма предшествующего нам поколения –не было бы ни мира над головой, ни нас с вами. Поэтому задача всех послевоенных поколений, наша задача, сделать все возможное, чтобы мужество, доблесть, беззаветное служение Родине солдат Победы всегда оставались в нашей памяти и в памяти наших потомков», — подчеркнул председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

А какие тяготы перенесли женщины, оставшись одни с детьми на руках в одно из самых суровых времен нашей истории. Скульптурная композиция «Семья солдата Победителя» будет напоминать потомкам какой ценой нам досталась Победа в Великой Отечественной войне.