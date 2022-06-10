Якутян приглашают на «OLONHO FESTIVAL»

21 июня в парке отдыха «Урдэл» состоится «OLONHO FESTIVAL». Именно в этот день, 21 июня, якутская культура отмечает особый праздник Якутский Новый год! В день летнего солнцестояния, согласно нашей культуре Божества Айыы спускаются на землю, чтобы увидеть проявленную активность!

Организаторы подготовили обширную программу, куда входит: музыка, практики, лекции, мастер-классы, маркет, чайная церемония, вкусная еда, церемония встречи солнца и множество других активностей от наших партнеров в парке отдыха «Урдэл»!

Приглашенный гость фестиваля – IZHEVSKI. За плечами этого обаятельного человека бурная деятельность как внутри страны, так и за её пределами. Дима IZHEVSKI является неотъемлемой частью семьи Radi Mira I Lubvi, Odyssey Festival и All Day I Dream. Участник легендарного фестиваля Burning Man. Успешно гастролирует и имеет поклонников по всему миру, а его музыка — это танцевальная sound терапия, вибрациями и добротой объединяющая людей.

Также вы можете воспользоваться промокодом министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии «Minmol», с помощью которого получите скидку 15% в парке «Урдэл».

Купить билет на фестиваль можно на сайте: http://project3138604.tilda.ws/openairfestival22