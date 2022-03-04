В парке «Ленские столбы» создадут спецподразделение по борьбе с лесными пожарами

На базе национального парка «Ленские столбы» будет создано специализированное подразделение по борьбе с ландшафтными (природными) пожарами. Соответствующий приказ подписал глава Минприроды России Александр Козлов, сообщается на сайте федерального ведомства. В прошлом году на территории «Ленских столбов» природные пожары были на площади 25,7 тыс. га. Последний пожар был ликвидирован 24 августа. «Решение о создании специализированных подразделений по борьбе с ландшафтными (природными) пожарами принято в целях повышения оперативности при ликвидации огня на особо охраняемых природных территориях федерального значения. До начала пожароопасного периода 2022 года подразделения планируется оснастить современными средствами связи и беспилотными летательными системами», — отметил Александр Козлов.