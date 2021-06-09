09.06.2021
17:36
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Происшествия
В парке «Ленские столбы» обнаружили пожар
В ЕДДС Хангаласского улуса сообщили, что на территории Национального природного парка «Ленские столбы» обнаружена одна термоточка. Директор парка сообщил, что немедленно выехала мобильная бригада из 9 человек, состоящих в личном составе сотрудников.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-центр МР “Хангаласский улус”
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