В парке «Ленские столбы» обнаружили пожар

В ЕДДС Хангаласского улуса сообщили, что на территории Национального природного парка «Ленские столбы» обнаружена одна термоточка. Директор парка сообщил, что немедленно выехала мобильная бригада из 9 человек, состоящих в личном составе сотрудников.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-центр МР “Хангаласский улус”

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