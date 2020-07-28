В парке культуры появилась железная рука

Сегодня, 28 июля 2020 года, на территории городского парка культуры и отдыха открыта новая зона отдыха, где установлен необычный арт-объект в виде руки.

Конструкция в форме руки создал мастер-сварщик Михаил Ситов, совершенно бесплатно. Молодой, перспективный специалист является неоднократным участником выставки «ArtBox», фестивалей «Sounds of Sakha» и «YKT Fest».

«Проект создан для того, чтобы зажечь в окружающих искру интереса к сварочному делу, хочу показать, как куски железа могут принять совершенно другие формы и обрести вторую жизнь», – сообщил мастер и дополнил, что идея проекта заключается в сохранении природы и окружающей среды.

На вопрос, почему именно рука, Михаил Ситов ответил, что люди своими руками создают собственный мир, собственную жизнь. «Все в наших руках», — отметил Михаил.

Автор выражает благодарность родным и мастерской «Artnik» за всестороннюю поддержку и помощь.

Администрация парка благодарит мастера за пополнение нашего любимого парка новым арт-объектом.