В Парке культуры и отдыха Якутска откроется выставка арт-объектов под открытым небом

17 августа состоится открытие выставки под открытым небом «ХАРАХ: [про]зрение» от творческой группы #ARTbox. Галереей для работ выступит лес Парка культуры и отдыха города Якутска. Между деревьев и тропинок участники представят свои концептуальные арт-объекты. Пикник, живая музыка, танцы, медитация и одно из самых ожидаемых событий — Всероссийский фестиваль уличного кино. В настоящее время идет подготовка к проекту, и организаторы приглашают всех принять участие в творческом набеге на новое место.

Мы и [про]зрение

По словам одного из авторов проекта, Анку Гасич, лейтмотивом выставки станет наблюдение. «В этом году тема выставки называется «харах», что в некоторых переводах означает «глаз», «смотреть» или «подглядывать». А главное изречение — это [про]зрение: что-то про зрение, что-то про прозрение. Художникам и посетителям выставки предлагается интересная задача — создание и наблюдение за арт-объектами в природной среде», — комментирует Гасич.

Фестиваль уличного кино. Что это?

В рамках выставки «ХАРАХ: [про]зрение» пройдет Фестиваль уличного кино. Это всероссийский проект, стартовавший в 2014 году и охвативший 15 российских городов. Фестиваль представляет работы молодых современных режиссеров. Программа является конкурсной, и победителей определяет сама публика. Особенность проекта в том, что нет никаких билетов, жюри и закрытых пространств. Мероприятие проходит только под открытым небом.

В 2018 году проект охватил более 448 тысяч зрителей из 72 субъектов России, став самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире. Фестиваль уже стартовал и охватит более 1000 городов. Якутск впервые вошел в список участников. За просмотр не надо платить. Фестиваль является некоммерческим.

«Это добровольная история, реализуемая по зову души тысячами любителей кино по всему миру, которая состоится на нашей ленд-арт выставке», — отмечают организаторы.

Привет от Николая Полисского

На днях организаторы выставки #ARTbox, Анку и Айта, участвовали в волонтерской программе подготовки инсталляции на фестивале «Архстояние – 2019», проходившем в Калужской области в парке Никола-Ленивец. Две недели они жили в палатках и набирались живого опыта работы на природе. Там же они пообщались с художником Николаем Полисским — основателем фестиваля и известным автором ленд-арта в Якутске «Священный табун мифических лошадей», которому рассказали о своей идее создать выставку в лесу. Художник отметил старания организаторов и важность таких событий, который меняют не только пространство, но и взгляды людей на современное искусство.

#ARTbox: Вслед за Кочевником

Творческая группа #ARTbox пять лет подряд проводит выставки в городе Якутске: выставки в заброшенной постройке на Зеленом лугу и реконструированной церкви, первая передвижная выставка «Кочевник. Также принимала участие в совместных проектах, таких как «Светуарий» и инклюзивная выставка «Диапозитив».

#ARTbox начинал с небольшой заброшенной площадки на краю города, а на этот раз организаторы предлагают встретиться в лесу под открытым небом и вместе проследовать по маршруту загадок и чудес.

Как принять участие в выставке

Выставка откроется 17 августа, но присоединиться к проекту можно уже сейчас. 10 августа в 14:30 состоится встреча художников и организаторов выставки в аллее Парка культуры и отдыха под зонтиками. В этот день участники посмотрят территорию, выберут место для своих арт-объектов и начнут монтаж работ.

В настоящее время вы можете присоединиться к проекту.

Организаторы приглашают всех, кому интересно проявить себя творчески, попробовать свои силы в ленд-арте и повлиять на городские пространства. Вы можете отправить свои эскизы с контактами на почту artboxykt@gmail.com или связаться напрямую с организаторами выставки 89246622526 (Анку Гасич).