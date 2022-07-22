В парке культуры и отдыха, прямо на глазах у посетителей, сломался аттракцион?

20 июля внезапно на глазах посетителей сломался аттракцион «Фараон» в парке культуры и отдыха в Якутске — передает телеграм-канал Yakutsk News.

«Какой ужас, чуть не упали», — возмущаются за кадром люди.

«Аттракцион технически в исправном состоянии до и после инцидента» Директор парка культуры и отдыха прокомментировал ситуацию с аттракционом

Вчера в соцсетях распространилось видео, где на глазах посетителей сломался аттракцион «Фараон» в Якутске.

Что известно сейчас?

Прокуратура Якутска организовала проверку по факту неисправности аттракциона в центральном парке культуры и отдыха.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

Комментарий от директора парка культуры и отдыха

Директор парка культуры и отдыха Виктор Обутов дал комментарий для издания «Якутск Вечерний».

«Была произведена экстренная остановка, в связи с паникой ребёнка во время катания на аттракционе. Далее спустили стрелу и выпустили посетителей. Никто не пострадал. Аттракцион технически в исправном состоянии до и после инцидента», — сообщил он.