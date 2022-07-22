Происшествия
В парке культуры и отдыха, прямо на глазах у посетителей, сломался аттракцион?
20 июля внезапно на глазах посетителей сломался аттракцион «Фараон» в парке культуры и отдыха в Якутске — передает телеграм-канал Yakutsk News.
«Какой ужас, чуть не упали», — возмущаются за кадром люди.
«Аттракцион технически в исправном состоянии до и после инцидента» Директор парка культуры и отдыха прокомментировал ситуацию с аттракционом
Вчера в соцсетях распространилось видео, где на глазах посетителей сломался аттракцион «Фараон» в Якутске.
Что известно сейчас?
Прокуратура Якутска организовала проверку по факту неисправности аттракциона в центральном парке культуры и отдыха.
По результатам проверки будут приняты необходимые меры.
Комментарий от директора парка культуры и отдыха
Директор парка культуры и отдыха Виктор Обутов дал комментарий для издания «Якутск Вечерний».
«Была произведена экстренная остановка, в связи с паникой ребёнка во время катания на аттракционе. Далее спустили стрелу и выпустили посетителей. Никто не пострадал. Аттракцион технически в исправном состоянии до и после инцидента», — сообщил он.
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