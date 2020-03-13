В Парке культуры и отдыха идет уборка снега

Вот и наступила долгожданная весна. Весной городской парк превращается в наиболее популярное место отдыха, ведь именно здесь можно совершать неторопливые прогулки, любуясь пейзажем и природой, или заниматься разными видами спорта. Для жителей города парк должен стать максимально комфортной и безопасной зоной отдыха. Это во многом зависит от своевременной уборки снега и наледи на территории парка.

МАУ «ЦУОП» ГО «Город Якутск» с 11 марта начал плановую чистку снега и наледи в игровом парке «Обнаженные сердца» и в Центральном парке культуры и отдыха.

Игровой парк «Обнаженные сердца» всегда привлекает множество посетителей, в связи с чем уборка ведется в непрерывном режиме.

«Обнаженные сердца» являются уникальным местом в городе наравне с городским парком. Уборка связана с необходимостью обеспечить свободный и безопасный доступ посетителям. Вывоз и уборка снега производится мини-погрузчиком, погрузчиком и вручную.

Работники сметают мягкими щетками снег с прохожей части, затем мини-погрузчиком формируют небольшие кучки и вывозят снег с территории парка, откуда его перемещают в самосвалы. В парке ежедневно находится бригада, которая убирает снег и другой мусор после посетителей. Во время снегопада, в зависимости от его интенсивности, бригада увеличивается. Сегодня в работах принимают участие большая команда работников, чтобы убрать снег своевременно.