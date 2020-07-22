В память о Юрие Кайдышеве

7 августа исполнилось бы 80 лет со дня рождения известного государственного деятеля, председателя правительства Якутии с 1994 по 1997 годы, министра внутренних дел Якутской АССР (1986-1988гг), президента акционерной судоходной компании ЛОРП (1993-1994 гг) — Юрия Васильевича Кайдышева. Правительством РС(Я), министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), администрациями «Город Якутск» и «Город Ленск», ПАО «ЛОРП», рядом министерств и ведомств запланированы торжественные мероприятия к знаменательному событию.

На фото: (слева направо) Герой Социалистического труда, ветеран Ленского пароходства М.Ф.Спиридонов и генеральный директор ПАО ЛОРП С.А.Ларионов на открытии памятного камня Ю.В.Кайдышеву на аллее Ленских речников в п.Жатай (июнь 2015 года)

Напомним, что ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» установило в п. Жатай, на аллее Ленских речников, памятный камень в честь Юрия Васильевича Кайдышева. Здесь, в Жатае, прошло его становление как личности, от механика на буксире-плотоводе до директора предприятия, именно Жатай послужил для Юрия Васильевича школой управленческого опыта, стартовой площадкой для высоких должностей в правительстве, в Верховном Совете Республики, в Ленском речном пароходстве. В составе правительственной комиссии юбилейных мероприятий генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов.

— Мы гордимся, что такая выдающаяся личность государственного масштаба, как Юрий Васильевич Кайдышев, получил закалку в трудовом коллективе Ленских речников, — говорит С.А.Ларионов. – Между должностями механика и премьера была долгая и целенаправленная работа на флоте и береговых подразделений. Именно эти годы сформировали из молодого специалиста крупного руководителя и организатора. Ленский флот времен управления Юрия Васильевича обеспечивал завоз нескольких миллионов тонн грузов для республики, решая важнейшую задачу её жизнеобеспечения. Это огромнейшая ответственность. Мы ставим его в один ряд с такими руководителями пароходства, как Павел Никандрович Иванов, Василий Максимович Дубровский, Владислав Александрович Минеев, которые сделали экономический «прорыв» в истории становления и развития нашего предприятия. Мы продолжаем сложившуюся традицию Ленского пароходства – хранить память о наших ветеранах. В июле 2015 года на аллее Ленских речников в Жатае мы открыли памятный камень Ю.В.Кайдышеву, в этом году установим памятную доску на доме в Якутске по ул.Ярославского, 17, где жил Юрий Васильевич, и первый теплоход, который будет построен на Жатайской судоверфи мы назовем «Юрий Кайдышев», — сказал Сергей Александрович Ларионов.

Ю.В.Кайдышев в музее речников в ЯРУ

Ю.В.Кайдышев родился в Бодайбо Иркутской области. Его отец Василий Федорович Кайдышев в 1942 году ушел на фронт, а в январе 1943 года погиб под Сталинградом. Мать Анна Ильинична Литвинова одна воспитывала детей – Юрия и его старшую сестру Раису. После окончания Бодайбинской средней школы, Юрий Кайдышев уехал в Якутск. В 1959 году окончил Якутское речное училище, в 1966 году-Новосибирский институт водного транспорта, в 1984 году — Хабаровскую Высшую партийную школу. Очень быстро зарекомендовал себя, был выдвинут на руководящую работу.

Ю.В.Кайдышев умер на 71-м году жизни 22 мая 2011 года в Москве.

На фото: главный инженер Колымо-Индигирского пароходства И.А.Водопьянов, главный инженер Ленского пароходства И.А.Дмитриев, Ю.В.Кайдышев в командировке в Москве (1982 год).

Из воспоминаний Ю.В.Кайдышева в книге «Фарватер судьбы»:

«Вручая нам, выпускникам-механикам, дипломы об окончании ЯРУ, председатель Госкомиссии Иван Александрович Дмитриев рассказал о происходящем в пароходстве перевооружении флота – нас ожидала интересная работа на новых теплоходах, с учетом предстоящего массового поступления дизельного флота. Я тогда и предположить не мог, что судьба свяжет меня с этим внушающим доверие, интеллигентным человеком на долгие годы.

В подтверждении слов главного инженера уже в этом же году Северным морским путем пришли первые пять чешских буксиров (Ч-800), на которые многие из нас были направлены работать. На следующий год подошли еще 10 таких теплоходов.

Проработав одну навигацию в должности первого помощника механика на теплоходе «Вайгач», меня, двадцатилетнего, в 1961 году назначают старшим механиком на теплоход «Ямал». Минуло три навигации, и в 1963 году я поступил в НИИВТ на заочное отделение и, чтобы побыстрее закончить учебу, вынужден был сойти на береговую работу. Это был оправданный шаг, так как уже 13 мая 1966 года в Новосибирске я защитил диплом инженера-механика.

После полугодового перерыва я вернулся на завод начальником судоремонтного цеха. Завод был перегружен навигационным ремонтом, и мне часто приходилось общаться с главным инженером пароходства. По инициативе Ивана Александровича в январе 1967 года я был назначен главным инженером в Пеледуйскую РЭБ флота.

Предприятие тогда возглавлял Тимофей Кириллович Лапеко – человек неординарный, целеустремленный и напористый. До назначения в Пеледуй он работал капитаном, затем старшим диспетчером в управлении пароходства. РЭБ работала стабильно, высокорентабельно, кроме судоремонта имела лесозаготовки, сохранив после деревянного судостроения технологию лесопиления и деревообработки для производства стандартных двухквартирных жилых домов, которые являлись номенклатурой Госплана СССР и, соответственно, им и распределялись. Имелся кирпичный завод, который производил до 1 миллиона штук кирпича в год, чего хватало на собственные потребности, излишки же реализовывались. Предприятие ежеквартально занимало передовые места, руководитель заслуженно пользовался авторитетом и поддержкой начальника пароходства П.Н.Иванова.

В управлении пароходства в это время создается служба промышленных предприятий (СПП), ранее её функции выполнялись службой судового хозяйства. В июне 1968 года меня пригласили в Якутск начальник пароходства П.Н.Иванов. Он дал положительную оценку работы предприятия и сказал, что новая служба будет отвечать за работу и развитие всех промышленных предприятий, включая судоверфи, так как необходимо наращивать объемы судостроения, повышать эффективность и нести полную ответственность за экономические и финансовые результаты работы предприятий. Чтобы поднять авторитет службы, ее начальник будет одновременно являться заместителем главного инженера пароходства. И что на эту должность И.А.Дмитриев рекомендует меня.

Для меня такое предложение было полной неожиданностью, но я не мог отказаться, так как давно мечтал работать рядом с Иваном Александровичем. Через несколько дней я уже был на новой работе.

Мне повезло, что предприятие в те годы возглавляли опытные руководители: А.И.Керосинский, В.Я.Андрюшкин, А.В.Горбачевский, И.И.Кислицин, В.Н.Смердов, В.М.Евдокимов, Т.К.Лапеко, В.И.Чередниченко. Все они хорошо знали собственное производство, пользовались уважением в своих коллективах. Создание службы они оценили положительно и всячески поддерживали меня. Это были замечательные люди, это было интересное время».