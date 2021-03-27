В память о видном государственном и общественном деятеле Якутии

«Самое большое достижение в моей жизни –

это то, что я взял на себя ответственность

и работаю для жителей села…»

А.И. Степанов

27 марта 2021 года исполняется 55 лет со дня рождения Айаала Ивановича Степанова, видного государственного и общественного деятеля нашей республики.

Айаал Степанов прожил короткую, но яркую жизнь. В двадцать семь лет – кандидат сельскохозяйственных наук, в тридцать лет — директор ГУП ОПХ «Покровское», в тридцать четыре года — заместитель руководителя администрации президента и правительства РС(Я) по сельскому хозяйству, кооперации и земельной политике в команде первого президента республики Михаила Николаева. В тридцать шесть лет — директор Якутского НИИ сельского хозяйства. В тридцать семь — министр сельского хозяйства республики, а в сорок один — заместитель председателя правительства РС (Я).

К памятной дате состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова. На мероприятии собрались родные, коллеги и его друзья. С памятной речью выступили директор ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова член-корреспондент РАН Леонид Владимиров, председатель Якутского научного центра СО РАН член-корреспондент РАН Михаил Лебедев, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Андрей Находкин и другие.

А.И. Степанов — лауреат Государственной премии РС (Якутия) в области науки и техники (1996), член Российской Академии Естественных наук (1999), член Международной Академии аграрного образования (2008), Почетный работник агропромышленного комплекса России (2011) Республики Саха (Якутия) (2017), Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия) (2011), доктор сельскохозяйственных наук ( 2016).

После открытия мемориальной доски, в актовом зале института состоялся вечер воспоминаний и просмотр видеосюжета о деятельности Айаала Степанова, созданный коллегами — учеными-аграрниками. Фильм раскрывает проницательному зрителю путь становления Айаала Степанова, начиная с самого детства, которое прошло в живописных местах Мегино-Кангаласского района. Там и были заложены истоки его любви к родной земле, патриотические чувства гражданина республики, нравственные черты характера, трудолюбие и любознательность, сформированные родными.

Впоследствии он писал: «Земля должна иметь хозяина, но пашни, сенокосы, пастбища должны принадлежать и приносить прибыль эффективно работающему на земле собственнику». Человеческие качества как справедливость, честность, обстоятельный подход к делу, аналитичность ума, не раз подчеркнуты в интервью его коллегами из Якутского НИИ сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова. Богатый фото и видео материал видеосюжета помог воссоздать в сознании зрителей его светлый образ и основные ступени научной и государственной деятельности.

Забота о родной земле и соплеменниках реализовалась в его профессиональной деятельности, посвященной без остатка самому важному труду человечества – сельскому хозяйству, основе якутской культуры. Айаал Иванович Степанов был профессионалом, талантливым руководителем, организатором аграрной науки и производства, преданным республике гражданином, человеком снискавшим уважение всех, кто его знал.

“… Смысл жизни в том, чтобы оставить на земле свой след, за который не было бы стыдно на последней ступени собственного бытия. Айаал Иванович оставил глубокий след в сердцах родных и тех, кто его знал, в сердцах тружеников села и научном сообществе республики” – написал в своих воспоминаниях об Айаале Степанове Первый Президент нашей республики Михаил Николаев.

Предлагаем и нашим читателям приобщиться к ярким страницам биографии Айаала Степанова. Приятного просмотра!

Отрывок с открытия мемориальной доски:

Алексей Пудов,

к.филос.н., доцент,

фото из семейного архива А.И. Степанова,

отрывки видеоинтервью А.И. Степанова разных лет,

любезно предоставлены архивом НВК Саха