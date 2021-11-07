«В память о Варе». Гала Борзова стала главным стилистом “Arctic Fashion Show-2021″
Над созданием яркого и интересного показа «Arctic Fashion Show-2021» работает
большая команда профессионалов. Так, главным стилистом модного шоу стала
один из лучших стилистов России Гала Борзова. В своём комментарии
известная якутянка отметила, что постарается внедрить в показ этого года
международные стандарты Fashion Week.
”Arctic Fashion Show” является, безусловно, ярким, красивым и значимым
мероприятием, в котором задействованы талантливые и вовлечённые ребята. В
прошлом году по просьбе Варвары Филипповой я была амбассадором проекта. Все
знают о трагедии с Варей, она была моей подругой. Как только я узнала об этом,
сказала, что хочу приехать и сделать показ коллекции Варвары, стилизовать ее.
После этого мне предложили стать главным стилистом AFS, и я, конечно же,
согласилась. С большим уважением к делу подруги, в память о ней и для того,
чтобы проект развивался, мы приложим все необходимые усилия. Постараемся
также внедрить международные стандарты Fashion Week, но с поправкой на
северный ветер», — говорит Гала Борзова.
Как уже сказала именитый стилист, показ “Arctic Fashion Show” этого года будет
посвящён памяти Варвары Филипповой, которая в 2019 году в целях продвижения и
развития якутской культуры, индустрии моды не только в республике, но и в стране,
выступила с инициативой организации модного показа. За два года шоу стало одним
из грандиозных мероприятий на Дальнем Востоке и Сибири.
«С Варварой мы познакомились по работе, но дальше это вылилось в очень тёплые
отношения и дружбу. В нашу последнюю встречу я пригласила ее на показ “Sochi
Fashion Week”. Варя была очень светлый человек, мягкая, заботливая, улыбчивая и
участливая. В нашей последней переписке она делилась со мной советами по
маринованию утки. Настоящая женщина, жена и мать, хорошая подруга,
талантливый дизайнер. Ее гибель — огромная утрата», — делится Борзова.
“Arctic Fashion Show-2021” состоится 2 декабря в ЦСП «Триумф». Организаторами
модного события являются министерство предпринимательства, торговли и туризма
республики и АГИКИ. Показ пройдёт в онлайн-формате без участия зрителей. Эфиры
можно увидеть на канале НВК «Саха», а также на официальной странице модного шоу
в Instagram. Напомним, заявки для участия принимаются до 15 ноября. Более
подробная информация указана по этой ссылке.
«Следите за глобальными трендами и ищите вдохновение внутри себя. Мне очень
нравятся коллекции, где есть отсылка к нашей культуре. С трендом на
аутентичность, это имеет огромный потенциал!», — обратилась к будущим
участникам шоу, а также ко всем начинающим дизайнерам и модельерам республики
главный стилист “Arctic Fashion Show” Гала Борзова.
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