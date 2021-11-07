«В память о Варе». Гала Борзова стала главным стилистом “Arctic Fashion Show-2021″

Над созданием яркого и интересного показа «Arctic Fashion Show-2021» работает

большая команда профессионалов. Так, главным стилистом модного шоу стала

один из лучших стилистов России Гала Борзова. В своём комментарии

известная якутянка отметила, что постарается внедрить в показ этого года

международные стандарты Fashion Week.



”Arctic Fashion Show” является, безусловно, ярким, красивым и значимым

мероприятием, в котором задействованы талантливые и вовлечённые ребята. В

прошлом году по просьбе Варвары Филипповой я была амбассадором проекта. Все

знают о трагедии с Варей, она была моей подругой. Как только я узнала об этом,

сказала, что хочу приехать и сделать показ коллекции Варвары, стилизовать ее.

После этого мне предложили стать главным стилистом AFS, и я, конечно же,

согласилась. С большим уважением к делу подруги, в память о ней и для того,

чтобы проект развивался, мы приложим все необходимые усилия. Постараемся

также внедрить международные стандарты Fashion Week, но с поправкой на

северный ветер», — говорит Гала Борзова.



Как уже сказала именитый стилист, показ “Arctic Fashion Show” этого года будет

посвящён памяти Варвары Филипповой, которая в 2019 году в целях продвижения и

развития якутской культуры, индустрии моды не только в республике, но и в стране,

выступила с инициативой организации модного показа. За два года шоу стало одним

из грандиозных мероприятий на Дальнем Востоке и Сибири.



«С Варварой мы познакомились по работе, но дальше это вылилось в очень тёплые

отношения и дружбу. В нашу последнюю встречу я пригласила ее на показ “Sochi

Fashion Week”. Варя была очень светлый человек, мягкая, заботливая, улыбчивая и

участливая. В нашей последней переписке она делилась со мной советами по

маринованию утки. Настоящая женщина, жена и мать, хорошая подруга,

талантливый дизайнер. Ее гибель — огромная утрата», — делится Борзова.

“Arctic Fashion Show-2021” состоится 2 декабря в ЦСП «Триумф». Организаторами

модного события являются министерство предпринимательства, торговли и туризма

республики и АГИКИ. Показ пройдёт в онлайн-формате без участия зрителей. Эфиры

можно увидеть на канале НВК «Саха», а также на официальной странице модного шоу

в Instagram. Напомним, заявки для участия принимаются до 15 ноября. Более

подробная информация указана по этой ссылке.



«Следите за глобальными трендами и ищите вдохновение внутри себя. Мне очень

нравятся коллекции, где есть отсылка к нашей культуре. С трендом на

аутентичность, это имеет огромный потенциал!», — обратилась к будущим

участникам шоу, а также ко всем начинающим дизайнерам и модельерам республики

главный стилист “Arctic Fashion Show” Гала Борзова.