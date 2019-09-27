В Якутске состоялась Научная сессия, посвященная памяти Ю.Г. Шафера

25 сентября 2019 года в ИКФИА СО РАН проведена Научная сессия, посвященная 110-летию со дня рождения его основателя, профессора Юрия Георгиевича Шафера.

Открывая сессию, директор Института, доктор физико-математических наук Сергей Анатольевич Стародубцев особо подчеркнул, что мероприятие в основном адресовано молодым ученым, чтобы они смогли почерпнуть информацию о жизни и деятельности человека, благодаря упорству, энтузиазму и организаторскому таланту которого и был в 1962 году основан Институт космофизических исследований и аэрономии. «Работы по космическим лучам Юрий Георгиевич начал еще в 1936 году, используя простейшее оборудование. Начавшаяся война прервала его исследования. И Юрий Георгиевич ушел на фронт. После войны он вернулся в Якутск и уже в 1947 году на Якутской научно-исследовательской базе АН СССР работы по изучению космических лучей возобновились. В это же время руководство страны, в целях изучения нового в то время направления по исследованию космических лучей, обратилось к США с просьбой о поставке в СССР ионизационных камер. Но, поскольку, это было связано с тематикой ядерной физики, то был получен отказ. Тогда Шафер получил задание разработать проект прецизионного регистратора космических лучей по типу ионизационной камеры высокого давления. И в течение всего 2-х лет такой прибор был разработан и создан! Теперь мы его знаем как прецизионную ионизационную камеру АСК-1. Нужно отметить, что она, по сравнению с американскими аналогами, имела значительно больший объем — 950 л и точность измерений — 0.1% за 1 час измерений. За эту работу авторский коллектив, в числе которых нужно особо отметить будущего известного ученого Н.Л. Григорова и опытного механика А.С. Муратова, был удостоен Сталинской премии 3-й степени», — рассказал Сергей Анатольевич. Он также подчеркнул, что благодаря усилиям Юрия Георгиевича, собравшим вокруг себя сплоченный коллектив, состоящий из ветеранов Великой Отечественной войны, уже в 1947 году в Якутске была организована первая в Советском Союзе станция космических лучей, с которой и началось создание современной Национальной российской сети станций, которая сейчас имеет статус уникальной научной установки, и что уже на третьем советском космическом спутнике были установлены приборы, разработанные в Якутске. Как результат признания заслуг профессора Ю.Г. Шафера Постановлением Президиума РАН от 21 января 2003 г. № 22 Институту присвоено его имя. Это был первый случай в нашей стране, когда именем ученого, не являющегося членом Академии наук, было названо созданное им научное учреждение!

Председатель ФИЦ Якутский научный центр СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Петрович Лебедев поделился своими воспоминаниями о Юрии Георгиевиче: «Я благодарен судьбе, что мне приходилось воочию общаться, знать деятельность Юрия Георгиевича. Я был стажером-исследователем в соседнем здании — в Институте физико-технических проблем Севера. Тогда была обстановка, которая связывала всех сотрудников Якутского филиала, все институты были объединены в одну систему. И эта система, которую организовал и объединил Николай Васильевич Черский со своей командой, в которую входил и Юрий Георгиевич. Эта система создала основу, которая сегодня присутствует в Якутском научном центре.

Юрий Георгиевич прошел через всю Великую Отечественную войну, в Сталинграде был очевидцем пленения Паулюса, а из тяжелых военных годин он вынес дух победителя. Он и всю жизнь так действовал, будучи уверен в том, что он победит и обязательно достигнет намеченных целей и результатов». Михаил Петрович особо подчеркнул, что Юрий Георгиевич Шафер очень много работал над укреплением материально-технической базы Института.

Академик, советник РАН, доктор физико-математических наук Гермоген Филиппович Крымский в своем выступлении отметил, что работы Шафера внесли огромный вклад в развитие всей отечественной науки. Он подробно рассказал о научных достижениях Ю.Г. Шафера, о его изобретениях и сделанных им открытиях, а также поделился своими личными воспоминаниями о Юрии Георгиевиче, в том числе о совместных командировках в закрытые города СССР.

Доктор физико-математических наук Иван Ефимович Слепцов выступил с докладом о роли Ю.Г. Шафера в создании якутской установки широких атмосферных ливней, расположенной в 50 км к югу от г. Якутска, рядом с селом Октемцы в Хангаласском районе Республики.

О космических исследованиях в Якутии, о разработках приборов для космических аппаратов рассказал кандидат физико-математических наук Владислав Егорович Тимофеев. Он отметил, что в Институте проводились не только научные исследования, но и велись работы в интересах военной промышленности, разрабатывались и испытывались секретные приборы и аппаратура.

С докладом о геофизических эффектах ядерных взрывов, проводившихся в атмосфере Земли в начале 1960-х годов, выступил доктор физико-математических наук Валерий Игнатьевич Козлов. Он отметил, что обсуждение научно-техническими специалистами СССР и США негативных последствий ядерных взрывов в атмосфере привело к заключению в 1963 году межправительственного договора о запрете ядерных взрывов в атмосфере и в космосе, а также о недопустимости вывода на орбиту ядерного оружия.