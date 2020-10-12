В память о педагоге Мотрене Хабаровой

Осознание того, как хрупка человеческая жизнь, приходит только тогда, когда уходят совсем молодые, полные сил и творческой энергии люди. А ведь совсем недавно нам казалось, что вся жизнь еще впереди…

Мотрена Николаевна вошла в жизнь нашего детского Центра «Сосновый бор» легкой походкой, со светящимися черными глазами, красивая, молодая, с улыбкой, меткая в словах и в деле. Она никогда не сторонилась работы, всегда смело и решительно бралась за любое дело. Обладая природным вкусом и художественным воображением, искусно создавала вокруг себя атмосферу уюта, творчества и ощущение неограниченных возможностей у учеников.

Совсем молоденькой она начала работать по выбранной стезе, была педагогом более 10 лет. Её желание создавать красивые вещи, шить, вязать, рисовать, фантазировать воплощались на занятиях вместе с детьми. Воспитанники смен нашего Центра с большим удовольствием и радостью посещали её кружок «Волшебная кисть», который Мотрена Николаевна вела уже 4 года. В каждом ученике она стремилась открыть и развить творческое начало, желание добиться высоких результатов, о чем свидетельствуют результаты участия обучающихся не только на республиканском уровне, но и на всероссийском.

Благодаря ее фантазии и под чутким руководством Мотрены воспитанниками и педагогами создавались все наши фирменные поздравительные открытки Центра, уникальные подарки гостям ручной работы.

Вместе с детьми она творила необычно красивые и оригинальные поделки из обычных подручных материалов. Она всегда подкупала своей приветливостью, относилась к воспитанникам как к своим детям.

За свою преданную и ответственную работу Мотрена Николаевна неоднократно награждалась почётными грамотами, благодарственными письмами. В конце прошлого года стала обладателем нагрудного знака «Отличник образования Республики Саха (Якутия)».

Вот как вспоминают об этом прекрасном человеке – талантливом педагоге, любимой жене, молодой и любящей матери — её коллеги:

«Наш Центр постигла огромная и невосполнимая утрата, после продолжительной болезни ушла из наших рядов наша любимая Мотрена Хабарова. Она боролась с этой коварной болезнью до последнего. Но болезнь ее не пощадила. Ей бы жить и жить, всего 30 лет, такая молоденькая… Великолепный Педагог дополнительного образования. Мы помним ее уроки. А как любили ее занятия дети и взрослые! Мы выражаем семье наши искренние соболезнования. Она всегда останется в нашей памяти!».

«Наша жизнь, к сожалению, не вечна, и никакие слова утешения не помогут унять боль утраты и вернуть нашу Мотрену! Мотя была нашей коллегой, другом и ярким профессионалом. Она как жила скромно и тихо, так и ушла смиренно, будто свеча потухла. Будем помнить и чтить вечно… Светлая память нашей Мотрене!».

«Мотрена всегда светилась добротой, теплом и светом, всегда аккуратная, милая, спокойная, она отдавалась искренне душой любому делу. Из рук ее выходили шедевры, очень стильно и красиво, чему научила она и детей. Светлая, добрая, красивая память о ней останется в наших сердцах!».

12 октября Мотрены Николаевны Хабаровой не стало… Опустел её кабинет, а всем нам так не будет хватать её доброй и скромной улыбки, лучезарного счастливого взгляда…

Отдавая дань памяти прекрасному педагогу, коллеге и другу директор Центра «Сосновый бор» предложила провести отдельное мероприятие.

Мы навсегда сохраним память о Мотрене, благодарность за ее труд и гордость, что работали с ней. Утрата тяжела и невосполнима… Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким!