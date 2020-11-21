В память о легендарном юристе

Общественность Якутии, правоохранительные органы, коммунисты и патриоты республики глубоко скорбят по поводу скоропостижной кончины Леонида Прокопьевича Диодорова.

Уход такой яркой личности, как наш друг, товарищ и соратник Леонид Прокопьевич Диодоров — это огромная невосполнимая потеря.

Леонид Прокопьевич, получив отличное юридическое образование в Свердловском юридическом институте, более 30-и лет работал в органах прокуратуры и Следственном комитете. Все, кто соприкасался с деятельностью Леонида Прокопьевича — и те, кого он обвинял, и те, кого защищал, уважали его за честность, справедливость и высокий профессионализм. Он в 1989 — 1994 годах работал прокурором Намского района, а с 1994 года — следователем по особо важным делам отдела Следственного управления прокуратуры республики и города Якутска.

Леонида Прокопьевича с самого начала трудовой деятельности отличали большое человеколюбие и терпение. Он ко всем, даже к преступникам, относился корректно. Конечно, некоторые не заслуживали уважения, но Диодоров никогда не давал повода унижать достоинство обвиняемых, попирать их права на защиту, тем более наказывать невиновных или оправдывать виновных, демонстрируя игнорирование закона.

Легендарный юрист обладал высоким профессионализмом, феноменальными способностями, памятью и высоким чувством ответственности. Его профессиональная компетенция сформировалась на основе не только знаний, полученных в престижном вузе — Свердловском юридическом институте, но и практического опыта и умений. Мы чувствовали, что те дела, которые он вел, настолько были мастерски подготовлены, что любое дело служило уроком и влияло на то, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем. Профессиональному отношению к делу и высокому уровню объективности помогали и его исключительное трудолюбие и глубокая порядочность.

Леонид Диодоров был многогранной личностью. В последние годы раскрылся его писательский талант. В своих детективах и газетных статьях он очень интересно рассказывал о преступлениях, которые раскрыл, будучи следователем и прокурором. Много писал и об истории советской милиции и прокуратуры, о своих сослуживцах.

Его книги “Кровавый отблеск пламени”, “Тайна холодных вод. Записки следователя” и другие, основанные на реальных событиях, читаются на одном дыхании. В них простым доступным художественным языком повествуется о расследованных лично им особо тяжких преступлениях, об обстоятельствах совершения некоторых из них.

К примеру, из этих захватывающих детективов читатели узнали, как Диодоров раскрыл кровавое качикатское дело — массовое убийство, совершенное весной 1950 года организованной группой преступников; о гибели чурапчинской семьи при загадочных обстоятельствах; что творилось в Якутии в лихие 90-е; как приводились в исполнение смертные приговоры, вынесенные судами, и т.д.

Читая произведения Леонида Диодорова, чувствуешь его высокий уровень образованности, энциклопедические познания во многих сферах и умение творчески и логически мыслить. Думаю, таких талантливых людей можно на пальцах пересчитать. Мы удивляемся: как парнишка из глухого чурапчинского села Мындагай смог поступить в высшее учебное заведение в большом незнакомом городе, добиться признания во всех областях, за которые брался, — в юриспруденции, литературе, журналистике? Откуда у него такое прекрасное знание русского и якутского языков?!

Главное, книги, брошюры, газетные статьи Леонида Прокопьевича содержат большой смысл, несут огромную воспитательную нагрузку. Благодаря этим произведениям мы узнали о замечательных людях, которые делали большую работу на совесть, можно даже сказать, совершали подвиг, но при этом оставались незамеченными из-за своей скромности, неумения публично выступать.

Сегодня мы благодарны Леониду Прокопьевичу за то, что он сумел запечатлеть их в истории.

Книги Диодорова интересны не только в познавательном отношении, но и в плане того, что они прививают читателю любовь и уважение к родной земле, окружающим людям, поднимают проблемы нравственного характера, воспитывают культуру поведения, формируют нормы отношения к действительности, обществу в целом.

Леонид Прокопьевич писал и на серьезные политические темы, в частности о личности Сталина. Казалось бы, об Иосифе Виссарионовиче написано практически все, но наш автор в своих произведениях находил такие черты характера Сталина, что открывались новые страницы из его жизни.

Леонид Диодоров, результативно работавший членом ЦИК РС(Я) с правом решающего голоса с 2004-го по 2017 год, много писал на тему выборов. Оперативно откликался на значимые политические события, происходящие в республике и стране, тесно сотрудничал с известными газетами и сайтами республики. Его статьи, заметки, реплики, информацию все издания брали с удовольствием, потому что привлекали читателей. Они были умны, разумны и полезны.

Мы, коммунисты, всегда благодарны за то, что он был одним из активных общественных корреспондентов газеты “Коммунист”.

Нельзя не обратить внимания на то, что Леонид Прокопьевич был добрым, вежливым и корректным человеком, готовым прийти на помощь каждому. Но в то же время он жестко относился к коррупционерам, к тем, кто живет за чужой счет, с болью воспринимал все негативное, что происходило в последние годы в нашей стране.

Многие совершенно незаконно и несправедливо приватизировали государственное имущество — большие здания, земли, крупные производственные объекты. Он много выступал в печати против разворовывания общенародного достояния.

В середине двухтысячных Леонид Диодоров был одним из основателей общественной организации “Антикоррупционный комитет РС(Я)”, который стал действовать при Якутском рескоме КПРФ. Очень результативно работал как сопредседатель комитета и пользовался большим авторитетом среди якутян.

В адрес Антикоррупционного комитета приходили сотни и тысячи писем-обращений. И он старался делать все, чтобы ни одно из них не оставалось без ответа.

Наш товарищ никогда не сидел без дела. Он оказывал бескорыстную юридическую помощь людям, составляя различные иски, защищая безвинно осужденных, добиваясь пересмотра уголовных дел, консультируя попавших в беду.

Часто участвовал в мероприятиях, проводимых прокуратурой, полицией, Следственным комитетом, — советовал, критиковал, предлагал решения в сложных вопросах. Но самое главное — он приходил на помощь ко всем, кто в этом нуждался. Неслучайно, когда говорили: “Да вот ничего не могу сделать”, то советовали: “Обратись к Диодорову. Если он не поможет, то никто не поможет”.

Нам Леонида Прокопьевича будет очень не хватать. Я уверен, что общественность и руководство республики, в том числе прокуратура, выступят с предложением об увековечивании имени Леонида Прокопьевича. Мы навсегда сохраним в сердцах и делах память об этом легендарном человеке. Это одно. Но в то же время в его честь должна быть названа улица или учебное заведение. Он достоин этого. Есть и другие формы увековечивания памяти таких замечательных людей, как Леонид Прокопьевич Диодоров.

Виктор ГУБАРЕВ,

член ЦК КПРФ,

первый секретарь

Якутского рескома КПРФ,

заместитель председателя

Государственного Собрания

(Ил Тумэн) РС(Я).