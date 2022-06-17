В п. Кангалассы мотоциклист наехал на 12 — летнего мальчика и скрылся

В п. Кангалассы 49-летний мотоциклист без прав совершил наезд на 12-летнего пешехода. Ребенок госпитализирован с переломом

16 июня около 18ч.30 мин. водитель 1973 г.р., управляя мотоциклом УРАЛ-6736, около дома № 8 по ул. Молодежная п. Кангалассы совершил наезд на 12-летнего пешехода, который, по словам водителя, выскочил на проезжую часть из -за стоящего транспортного средства. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и увезла мальчика в детский Медицинский центр г. Якутска, где у ребенка диагностировали закрытый перелом обеих костей голени и подвывих шейного позвонка. Как сообщила мама, мальчик вышел чуть раньше нее на улицу с собачкой.

Водитель не имеет права на управление транспортными средствами, мотоцикл, с его слов, купил несколько лет назад, но не переоформил на себя, в момент аварии был трезв. Увидев, что на крик ребенка из подъезда дома выбежала мать, мотоциклист с места происшествия уехал, не вызвав Госавтоинспекцию и скорую помощь. Инспекторы нашли водителя быстро, так как п. Кангалассы небольшой, все жители друг друга знают, нашлись и очевидцы случившегося.

В отношении мотоциклиста составлены административные материалы за целый «букет» нарушений: за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, без государственных регистрационных знаков, без полиса ОСАГО, езду без прав, без мотошлема, оставление места ДТП, участником которого он являлся. За оставление места происшествия водителю грозит административный арест на срок до 15 суток. Транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку.

Также водителю придется ответить и за причинение вреда здоровью ребенку, который и без того страдает тяжелым заболеванием.

По факту ДТП проводится дальнейшая проверка.