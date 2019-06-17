В озеро Диринг Мара выпустили 200 тысяч мальков пеляди

В Верхневилюйском улусе 15 июня проведено зарыбление пелядью озера Диринг Мара, рассказали в районной инспекции Государственного эконадзора.

200 тысяч мальков пеляди привезли с Чернышевского рыбзавода; финансировали предприятие из бюджета района, доставку обеспечил местный предприниматель.

«Транспортировка прошла без задержек и быстро, все мальки были благополучно выпущены в озеро живыми», — отметили в инспекции.

Там добавили, что озеро Диринг Мара в 2017 году прошло рыбоводное обследование ИПЭС СВФУ и получило положительное заключение на разведение сиговых видов рыб.