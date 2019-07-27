В Оймяконье клиентка обокрала своего парикмахера

В ОМВД России по Оймяконскому району обратился местный житель с сообщением о краже денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая, ею оказалась безработная 28-летняя женщина.

Выяснилось, что потерпевший работает парикмахером и в день происшествия подозреваемая пользовалась его услугами.

Находясь в помещении, клиентка заметила открытую сумку и кошелек. В момент, когда мужчина отлучился, злоумышленница похитила из его сумки 35 000 рублей.

Похищенное она успела потратить на личные нужды. Женщине пришлось возместить ущерб в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.