В отставку по «коррупционным» делам не ухожу — Сахамин Афанасьев

Сегодня министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев пишет в соцсетях: Подал документы для регистрации в качестве кандидата на дополнительных выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу #34.

В отставку по «коррупционным» делам не ухожу, работаю в прежнем режиме, в случае регистрации возьму небольшой отпуск для агитации. В случае публикации материалов о работе Министерства, и о моей деятельности вызывающих вопросы, прошу напрямую обращаться в пресс- службу Министерства и ко мне лично для дачи объективной информации.