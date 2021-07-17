17.07.2021
15:46
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Политика
В отставку по «коррупционным» делам не ухожу — Сахамин Афанасьев
Сегодня министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев пишет в соцсетях: Подал документы для регистрации в качестве кандидата на дополнительных выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу #34.
В отставку по «коррупционным» делам не ухожу, работаю в прежнем режиме, в случае регистрации возьму небольшой отпуск для агитации. В случае публикации материалов о работе Министерства, и о моей деятельности вызывающих вопросы, прошу напрямую обращаться в пресс- службу Министерства и ко мне лично для дачи объективной информации.
Фото: https://www.instagram.com/p/CRaoIDvs7nP/
Источник: https://www.instagram.com/p/CRaoIDvs7nP/
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