В отношении виновницы ДТП в Мархе возбудили уголовное дело

В распоряжении News.Ykt.Ru оказалось видео момента ДТП с комментариями одной из потерпевших сторон.

Напомним, ДТП произошло 3 июня на Намском тракте. Женщина за рулем Mitsubishi Chariot совершила лобовое столкновение с автомобилем Toyota Corolla, в котором в тот момент, кроме водителя, находились женщина и двое детей 5 и 8 лет. После чего Mitsubishi наехала на «Волгу», которая следовала за Toyota Corolla.

Как сообщало УГИБДД по республике, в ДТП пострадали водитель и пассажиры Toyota Corolla, все они госпитализированы: водитель с травмой головы, женщина в крайне тяжелом состоянии, дети также получили различные травмы. Сама женщина-водитель Mitsubishi получила травмы ноги.

Сегодня в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. По обновленным данным, она 1984 года рождения, результат медосвидетельствования на состояние опьянения показал 0,80 промилле.