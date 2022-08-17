В отношении отца, угрожавшего сбросить своих детей в окно, возбуждено дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «г», «д» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с издевательством для потерпевших), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я).

По данным следствия, 16 августа 2022 года примерно в 10 часов утра житель города Якутска, 1985 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения поставил к открытому окну девятого этажа жилого дома своих малолетних детей, 2016 и 2018 годов рождения, и кричал, высказывая угрозу, что он сейчас их сбросит. В это время их заметил прохожий, который сразу начал просить его прекратить противоправные действия и сообщил о происходящем в полицию.

В настоящее время дети помещены в реабилитационный центр, с ними работают психологи.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.