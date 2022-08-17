17.08.2022
22:17
250

Происшествия

В отношении отца, угрожавшего сбросить своих детей в окно, возбуждено дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «г», «д» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с издевательством для потерпевших), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я).

По данным следствия, 16 августа 2022 года примерно в 10 часов утра житель города Якутска, 1985 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения поставил к открытому окну девятого этажа жилого дома  своих малолетних детей, 2016 и 2018 годов рождения, и кричал, высказывая угрозу, что он сейчас их сбросит. В это время их заметил прохожий, который сразу начал просить его прекратить противоправные действия и сообщил о происходящем в полицию.

В настоящее время дети помещены в реабилитационный центр, с ними работают психологи.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

Пьяный якутянин выставил детей у открытого окна и грозил сбросить их с 9 этажа
Фото: Пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх