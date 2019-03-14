В связи с делом о банкротстве в отношении ООО «СахаКластер» введена процедура наблюдения.

Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о введении в отношении ООО «СахаКластер» процедуры наблюдения. Рассмотрение отчёта временного управляющего по итогам процедуры наблюдения назначено на середину апреля 2019 года, сообщает суд.

Как следует из материалов дела, основным видом деятельности ООО «СахаКластер» является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 28 685 000 рублей. Основанием для обращения кредитора – физического лица в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «СахаКластер» несостоятельным (банкротом) послужило наличие задолженности по договору займа в размере 2 614 310 рублей, подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом суда общей юрисдикции.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 28.11.2018 заявление кредитора было признано обоснованным, в отношении ООО «СахаКластер» введена процедура наблюдения. Временным управляющим ООО «СахаКластер» утвержден арбитражный управляющий Ковалев Леонид Владимирович.