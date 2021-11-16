В отношении Нюрбинских браконьеров-юристов должно быть показательное наказание — депутат

Неделю назад, 9 ноября в Нюрбинском районе были задержаны пять охотников, среди которых оказались трое сотрудников федеральных правоохранительных органов: судья, судебный пристав и сотрудник ФСБ.

Лидер ЛДПР в Якутии Гаврил ПАРАХИН высказал свое мнение по этому инциденту: «Такое отношение встречается сплошь и рядом. Чиновники сами не придерживаются законов. А как душить население разнообразными законами и указами — то пожалуйста. Например, Валерий РАШКИН, депутат Госдумы от партии КПРФ, тоже подозревается в незаконной охоте. Это показывает отношение чиновников к населению. Они считают себя безнаказанными, что хотят, то и творят».

Он отметил, что нарушителей закона об охоте и режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов в Нюрбинском районе нужно наказать по полной строгости закона: «То есть лишить не только звания, зарплаты и уволить, но и завести уголовные дела, ведь они нарушили статьи уголовного кодекса РФ. Они нарушили закон группой лиц. Эти люди уверены в своей безнаказанности. Только при строгом наказании другим будет неповадно нарушать законы».