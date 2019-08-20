В отношении Николая Местникова возбуждено еще одно уголовное дело

Николая Местникова подозревают в получении взятки в особо крупном размере от коммерческой организации, оказывавшей коммунальные услуги аэропорту «Якутск».

По версии следствия, в период с февраля 2016 года по март 2018 года подозреваемый получил взятку на общую сумму свыше 3 миллионов рублей от одной из коммерческих организаций за возможность беспрепятственно работать в рамках договоров по обслуживанию коммунальных систем тепло-, водоснабжения и канализации АО «Аэропорт «Якутск».

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Аэропорт Якутск», предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), возбудили следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по материалам, предоставленным Северо-Восточным ЛУ МВД России на транспорте и УФСБ по Республике Саха (Якутия).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следкома России.

ЯСИА