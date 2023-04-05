В отдаленных селах Намского улуса открылись аптечные пункты

Узнав об открытии в селах Маймага и Хатырык Намского улуса аптечных пунктов при ФАПах, я попросила заведующего фельдшерско-акушерским пунктом села Маймага Ньургуна Павлова поделиться радостью.

Ньургун Семенович Павлов, фельдшер высшей квалификационной категории, наставник и куратор улусных фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов улуса, отличник здравоохранения республики, обладатель Почетного знака Комитета здравоохранения при Государственной Думе Российской Федерации «Ангелы в белых халатах», работает в Маймагинском ФАПе двадцать первый год.

В ФАПе проводятся все профилактические мероприятия: диспансеризация детского и взрослого населения, прививочные работы, ведутся прием и консультации. Лекарственные средства до сегодняшнего дня население сел приобретало в районном центре, и вот 4 апреля состоялось долгожданное событие — открыты аптечные пункты при ФАПах.

— Мы ждали открытия аптечного пункта очень давно, — говорит Ньургун Семенович, — до этого ФАПы обслуживал аптечный пункт по договору с ООО «Аптека №8» села Намцы, до пандемии COVID-19 он закрылся из-за маркировки лекарственных препаратов, и население не раз ставило вопрос об организации аптечного пункта на всех уровнях органов власти. С 1 января 2022 года вступил в силу федеральный закон «О реализации лекарственных препаратов через аптечные пункты при ЦРБ на отдаленные участки в ФАП и врачебных амбулаториях», и руководство Намской центральной районной больницы смогло открыть аптечные пункты по пилотной федеральной программе в ФАПе села Маймага и во врачебной амбулатории села Столбы (Хатырык). Жители очень довольны, теперь каждый имеет возможность свободно приобрести необходимые лекарственные препараты, расходные материалы и медицинское оборудование, не выезжая из сел, сразу после приема. Мы работаем по индивидуальным заявкам населения. Все лекарственные препараты обеспечивают Сахафармация и Фармбаза по нашей заявке.

От имени населения и себя лично Ньугун Семенович благодарит главного врача ЦРБ Ариана Сергеева, его заместителя Александру Сивцеву, главную медсестру Елену Соловьеву, ведущего специалиста по закупкам Наталью Сивцеву, провизора Людмилу Жиркову и фармацевта Сергея Михайлова за помощь и поддержку.