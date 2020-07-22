В отдаленных районах Якутии начинают открываться детские лагеря

С 22 июля после вынужденного перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией, в труднодоступных районах Якутии вновь начинают работать детские лагеря с дневным пребыванием детей.

Так, по решению оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции в Среднеколымском и Усть-Майском районах разрешены к работе еще восемь организаций отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием. С общим охватом 127 детей.

В решении оперштаба отдельным пунктом рекомендовано главам муниципальных районов обеспечить охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, с 20 июня открылись лагеря в Абыйском, Момском, а с 1 июля – в Булунском, Жиганском, Усть-Янском районах. Все лагеря получили санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии зданий на деятельность по отдыху и оздоровлению детей, проведена оценка готовности объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции.