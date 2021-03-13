В отдаленном якутском поселке сразу два события

В селе Хорула Нюрбинского района отметили сразу два важных события – вручили ключи от новых квартир молодым специалистам и торжественно открыли многофункциональный центр.

Два социально значимых объекта были построены в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Основной задачей движения является строительство объектов социально-культурного назначения, в том числе и в малых населенных пунктах. Объекты строятся по инициативе населения на условиях софинансирования из государственного бюджета.

«Вопрос обеспечения жильем молодых специалистов в республике стоит достаточно остро и ввод такого социально важного объекта имеет большое значение для муниципалитетов. Помочь молодым специалистам получить квартиру — значит способствовать закреплению молодых педагогов, медиков, специалистов сельского хозяйства в селах нашей республики»,- отметил руководитель ОРДДД Алексей Петров.

Сегодня новоселами стали молодые учителя и медицинский работник. Дом для специалистов построил ООО «Масстрой». Деревянный, добротный дом обшит металлосайдингом, общая сумма софинансирования из государственного бюджета РС(Я) составила 8 988,01 тыс. рублей.

ООО «Виком» построил для жителей села новый многофункциональный центр. Общая сумма софинансирования из государственного бюджета РС(Я) составила 21 924,33 тыс. рублей. В здании будут размещены культурный центр со зрительным залом на 160 мест, библиотека, почта и наслежная администрация. В зале установлена телескопическая трибуна.

Вот уже в течение двадцати лет по линии общереспубликанского движения добрых дел в небольших населенных пунктах республики строятся социально-значимые объекты, сообщает пресс-служба Минстроя РС (Я).