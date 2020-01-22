В отдаленном селе Якутии 10 детей-сирот не могут получить медпомощь

Оленёкской центральной районной больницей не обеспечены медицинскими осмотрами и исследованиями 10 детей-сирот, проживающих в труднодоступной местности в с. Эйик, расположенного в более чем в 600 км. от районного центра с. Оленек, сообщение с которым возможно при установлении зимника, а также воздушным путем.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес главного врача учреждения здравоохранения представление, по результатам рассмотрения которого меры по восстановлению прав детей не приняты.

В связи с этим прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд о возложении на ГБУ «Оленекская центральная районная больница» обязанности по проведению медицинских осмотров детей-сирот, проживающих в с. Эйик.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.