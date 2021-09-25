25.09.2021
23:52
47
Происшествия
В Оросу при пожаре погибли мужчина и ребенок
Прокуратура Верхневилюйского района Якутии проводит проверку по факту пожара 25.09.2021 в частном доме, расположенном в с. Оросу Верхневилюйского района.
На место выехал прокурор Верхневилюйского района СЛЕПЦОВ П.Н.
В результате пожара погибли мужчина и малолетняя девочка. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели людей.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.09.2021
15
25.09.2021
3220
25.09.2021
225
25.09.2021
406
25.09.2021
363
25.09.2021
193
25.09.2021
2536
25.09.2021
1187
25.09.2021
943
24.09.2021
237
24.09.2021
696
24.09.2021
1836
24.09.2021
489
24.09.2021
1614
24.09.2021
811
24.09.2021
798
24.09.2021
539
24.09.2021
601
24.09.2021
1259
24.09.2021
1313
24.09.2021
1009
24.09.2021
862
24.09.2021
339
24.09.2021
797
24.09.2021
1549
24.09.2021
638
24.09.2021
452
24.09.2021
811
24.09.2021
671
24.09.2021
363
24.09.2021
512
24.09.2021
283
24.09.2021
942
24.09.2021
245
24.09.2021
636
24.09.2021
1146
24.09.2021
414
24.09.2021
241
24.09.2021
277
24.09.2021
247
24.09.2021
554
24.09.2021
1912
24.09.2021
1743
24.09.2021
1859
24.09.2021
660
24.09.2021
1467
23.09.2021
2090
23.09.2021
601
23.09.2021
388
23.09.2021
822
ТОП НОВОСТИ
21.09.2021
10781
20.09.2021
6708
21.09.2021
6208
23.09.2021
6186
20.09.2021
5271
20.09.2021
4266
22.09.2021
4018
23.09.2021
3585