В Оросу при пожаре погибли мужчина и ребенок

Прокуратура Верхневилюйского района Якутии проводит проверку по факту пожара 25.09.2021 в частном доме, расположенном в с. Оросу Верхневилюйского района. На место выехал прокурор Верхневилюйского района СЛЕПЦОВ П.Н. В результате пожара погибли мужчина и малолетняя девочка. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели людей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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