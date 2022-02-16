В онкологии в кабинете ЭКГ ликвидировали очереди

По жалобе пациента в онкологическом диспансере приняты меры по устранению очередей.

ЦУР Якутии зафиксировал через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» жалобу на очереди в кабинет для снятия электрокардиограммы (ЭКГ) в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Пациент пожаловался на то, что в кабинете работает только одна медсестра, которая одновременно берет анализы ПЦР и проводит процедуру ЭКГ.

«Вдвоем медсестры оперативнее бы работали и очередей стало бы меньше», — написал пациент больницы.

Минздрав Якутии принял во внимание замечание гражданина, теперь для выполнения ЭКГ пациентам дневного стационара химиотерапии дополнительно привлечена медсестра.

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