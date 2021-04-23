В онкодиспансере прошли обучение специалисты из районных больниц
На базе онкодиспансера прошло обучение специалистов Центров амбулаторной онкологической помощи.
Специалисты Центров амбулаторной онкологической помощи центральных районных больниц прошли тематическое обучение по профилю «онкология» на базе республиканского онкодиспансера. Тема курса: «Организация оказания онкологической помощи в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи, в том числе в условиях Центров амбулаторной онкологической помощи». Мероприятие прошло в очном режиме для прибывших слушателей и в онлайн формате транслировалось для остальных.
Основными докладчиками выступили ведущие специалисты диспансера.
Онкологи рассмотрели принципы оказания онкологической помощи в республике, маршрутизации онкологических пациентов при подозрении на злокачественные новообразования и при диспансерном наблюдении. Большое внимание было уделено вопросам соблюдения преемственности в лекарственной терапии, оказания противоопухолевой лекарственной терапии по уровням КСГ в медицинских организациях, планированию финансовых средств на обеспечение ЦАОП, стандартизованным протоколам описательной части лучевых методов диагностики при скрининге ЗНО.
Также курсанты ознакомились с перспективами дальнейшей реализации регионспецифичного проекта по скринингу рака «Онкопоисксаха.рф» и рассмотрели организацию работы кабинетов онкоскринига.
Онкологи ознакомили коллег с деятельностью онкодиспансера по оказанию помощи в отделениях основного и радиологического корпусов.
Многие слушатели были едины во мнении: такие курсы очень нужны.
«Мы прослушали очень хороший курс. Я повысила свои знания по структуре и особенностям лечения онкологических пациентов.
Такие мероприятия необходимо проводить регулярно.»,
— отметила Батуева К.О., врач-онколог Алданской Центральной больницы.
Заведующая поликлиникой Нерюнгринской больницы Е.М.Еникеева:
«Я впервые приехала на мероприятие, организованное онкологическим диспансером. Хочу выразить слова благодарности, очень интересные доклады и информацию нам представили. Уверена, что в результате такого тесного общения сотрудничать в дальнейшем нам будет легче».
+7 (999) 174-67-82