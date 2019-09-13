В Онкодиспансере прошла осенняя ярмарка добра

Сегодня, 13 сентября в Онкодиспансере, силами коллектива организована выставка-продажа – «Осенняя ярмарка добра» в рамках пациентоориентированного волонтерского проекта «Ты не один!».

Все отделения учреждения приняли активное участие в мероприятии и презентовали торговые площадки. Медицинские работники диспансера не только умеют хорошо работать, но и не остаются в стороне от общественных инициатив. Они подготовили на выставку осенние дары из своих огородов, варенья дикорастущих ягод, свежевыловленную рыбу, выпечку и многое другое.

Вырученные денежные средства от продажи организаторы решили использовать для реализации плановых мероприятий волонтерского проекта помощи онкологическим больным «Ты не один!