13.09.2019
16:00
83
Общество
В Онкодиспансере прошла осенняя ярмарка добра
Сегодня, 13 сентября в Онкодиспансере, силами коллектива организована выставка-продажа – «Осенняя ярмарка добра» в рамках пациентоориентированного волонтерского проекта «Ты не один!».
Все отделения учреждения приняли активное участие в мероприятии и презентовали торговые площадки. Медицинские работники диспансера не только умеют хорошо работать, но и не остаются в стороне от общественных инициатив. Они подготовили на выставку осенние дары из своих огородов, варенья дикорастущих ягод, свежевыловленную рыбу, выпечку и многое другое.
Вырученные денежные средства от продажи организаторы решили использовать для реализации плановых мероприятий волонтерского проекта помощи онкологическим больным «Ты не один!
Фото: Туяра Белолюбская
Источник: Туяра Белолюбская
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