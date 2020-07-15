В онкодиспансере для пациентов стали проводить видеосеансы с родственниками

В республиканском онкодиспансере в связи с пандемией строго запрещены посещения пациентов, это приводит пациентов к эмоциональным стрессам , беспокоит родственников, которые в период тяжелой болезни хотят быть рядом. И, учитывая пожелания родственников пациентов, рассмотрев многие возможности для преодоления этой проблемы, онкологи апробировали новый проект с элементами «Облачной медицины» и использованием современных IT ресурсов.

В отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии провели сеанс онлайн видеообщения с участием лечащего врача, пациента, находящегося в отделении, и родственников. Со слов заведующего отделением Тимофея ГРИГОРЬЕВА, родственники были очень растроганы, задавали врачу вопросы, общались, смогли в реальном времени увидеть состояние своего отца.

Заместитель главного врача по лечебной работе Татьяна Николаева сообщила: «В связи с развитием информационных возможностей в медицинских учреждениях, в сегодняшних условиях карантинных мер, радует, что мы стали применять новые формы работы и взаимодействия с родственниками пациентов. Ведь немаловажна роль родных в стабилизации состояния больного, особенно тех, кто находится в отделении реанимации. От слов поддержки и чувства, что родные всегда рядом, пациенты обретают силы для борьбы с болезнью. В свою очередь, родственники, увидев родного человека, поговорив с врачом, получив исчерпывающую информацию, будут спокойны за него, что тоже очень важно для всего лечебного процесса».

Проект назвали 3«О» — со следующей расшифровкой «Обход», «Общение», «Открытость», что подразумевает доступ врача, пациента и родственников к открытому общению. Проект проходит тестирование в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, в котором лежат тяжелые пациенты и пациенты после хирургических операции.