17.12.2022
12:35
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Происшествия

В Олёкминске наряд Росгвардии предотвратил пожар

В Олёкминске вчера в половине десятого вечера наряд Росгвардии, двигаясь по маршруту патрулирования на улице Карла Миллера, заметил возгорание арочного гаража на территории одного из предприятий.
Росгвардейцы сразу направились к месту происшествия, передав сообщение дежурному пульта централизованной охраны, который вызвал пожарный расчёт.
Сотрудники Росгвардии до приезда пожарной службы приняли меры к первичному тушению возгорания, чтобы не допустить распространения открытого пламени.
Незамедлительно прибывшая служба Олёкминского ОГПС локализовала пожар. В результате оперативных и грамотных действий сотрудников Росгвардии удалось минимизировать возможный ущерб и сохранить три единицы автомобильной техники — два автобуса ПАЗ и один погрузчик.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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