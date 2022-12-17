В Олёкминске наряд Росгвардии предотвратил пожар

В Олёкминске вчера в половине десятого вечера наряд Росгвардии, двигаясь по маршруту патрулирования на улице Карла Миллера, заметил возгорание арочного гаража на территории одного из предприятий.

Росгвардейцы сразу направились к месту происшествия, передав сообщение дежурному пульта централизованной охраны, который вызвал пожарный расчёт.

Сотрудники Росгвардии до приезда пожарной службы приняли меры к первичному тушению возгорания, чтобы не допустить распространения открытого пламени.

Незамедлительно прибывшая служба Олёкминского ОГПС локализовала пожар. В результате оперативных и грамотных действий сотрудников Росгвардии удалось минимизировать возможный ущерб и сохранить три единицы автомобильной техники — два автобуса ПАЗ и один погрузчик.