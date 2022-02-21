В Олимпийских играх в Пекине приняли участие победители I Зимних игр «Дети Азии»

На олимпийских стартах приняли участие семь победителей I-х Зимних Игр «Дети Азии», которые прошли ровно три года назад в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил замминистра по физической культуре и спорту Александр Бугаев, со ссылкой на Международный комитет игр.

Трое из них в составе российской сборной: Данил Садреев (прыжки на лыжах с трамплина), Илья Маньков (прыжки на лыжах с трамплина), София Надыршина (сноуборд). Два участника из Казахстана — Данил Васильев (прыжки на лыжах с трамплина), Александра Троицкая (горнолыжный спорт), Юнь Хау Цуэн Адриан Из Гонконга (Горнолыжный спорт) и Ен Ю из Южной Кореи (Фигурное катание).

Наибольших высот добился Данил Садреев, завоевавший серебряную медаль в командном турнире. Это стало настоящей сенсацией, так как у России не было никаких медалей на трамплинах больше 50 лет.

Также отличилась корейская фигуристка Ен Ю. После проката короткой программы, она имела возможность побороться за олимпийскую бронзу. По итогам соревнований она попала в топ-10, заняв 6-ю строчку турнирной таблицы.

По словам Александра Бугаева, участие МСИ «Дети Азии» дает мощный старт в большой спорт для будущих чемпионов и олимпиоников.

— Вот и завершилась Олимпиада. Вся Якутия все эти дни следила за своими любимыми спортсменами и болела за сборную страны. Уверен, что большинство якутян болела за сборную страны по лыжным гонкам и биатлону. Чувствуя сопричастность к каждой медали и лучшим результатам, ведь именно лыжники страны проходят ежегодные сборы в Лыжно-биатлонном комплексе в городе Алдан. Мы поздравляем команду лыжников, они стали триумфаторами данных олимпийских игр. Особенно Александра Большунова, который принес в копилку страны 4 золота, из завоеванных 6, который также был в Алдане, — говорит Бугаев.

Россия в Пекине установила свой новый национальный рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпиадах: по итогам Игр у нас 32 медали. Из них 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Российские спортсмены стали вторыми по общему количеству олимпийских медалей, а команда РОК —девятой в неофициальном командном зачете.

Ранее рекордным количеством были результаты Олимпийских Игр в Сочи в 2014 и в Калгари в 1988 году — тогда у России/СССР было 29 медалей.

Для России каждая медаль российского спортсмена на этих Играх — золотая. Вспомним, что наши олимпийцы выступали без российского флага и гимна, в условиях психологического давления. Вне зависимости от медали, всех российских победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине представят к госнаградам.