В Олекминском ЖКХ подготовка к холодам идет по плану

В Олекминском районе подготовка к очередному отопительному периоду идет полным ходом. В настоящее время ведутся работы по плану капитального и текущего ремонтов: запланировано обновить котловое, насосное и горелочное оборудование на ресурсоснабжающих объектах, реконструировать тепловые и водопроводные сети, подготовить емкостной парк и спецтехнику, сообщили в Олекминском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)».

На сегодня по ремонтной программе в котельной «Школа» с. Даппарай установлены два новых котла КВм-1,86. Продолжается обновление котлового оборудования на объектах г. Олекминска: «4-я школа», «Черемушки» и «ОВТК». Завершены работы по реконструкции водопровода на участке от котельной «ОВТК» до жилых объектов.

В рамках текущего ремонта проведены работы по замене и ревизии вспомогательного оборудования в котельных: «МПМК», «Авиапорт», «ОВТК», «4-я школа», «Геолог». Проведен ремонт и техническое обслуживание насосного оборудования в котельных: «МПМК», «Авиапорт», «Дороги Олекмы», «ОВТК», «Гидротехник», «ОПНДИ» и «Геолог». Подготовлены к эксплуатации 29 расходных емкостей под нефть в 12 котельных, отремонтированы тепловые сети протяженностью свыше 0,6 км.

Кроме того, во всех ресурсоснабжающих объектах осуществляется ремонт электродвигателей насосного и тягодутьевого оборудования, ремонт и обслуживание коммутационного оборудования, ревизия и установка дополнительного осветительного оборудования. В котельной «Авиапорт» отремонтирован коллектор, установлены дополнительные регистры в помещении насосной группы, заменена запорная арматура, осуществлена наладка подпитывающего водопровода. В городской котельной «Стадион» отремонтирован подпитывающий водопровод, заменены отводы на трубопроводе горячего водоснабжения и запорной арматуры. На текущий момент реализуется прокладка водопровода к котельной «Пионерская».

Как отмечают в филиале, весь запланированный объем угля для прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов из Джебарики-Хая (2 300 тонн) и Сангар (5 700 тонн) в район завезен и перевезен на склад. Также обозначено, что отпуск нефтяного топлива с нефтебазы для обеспечения котельных реализуется в течение отопительного периода.