26.05.2022
16:26
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Общество

В Олекминском улусе проходит досрочное голосование на выборах народного депутата

Продолжается досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях на дополнительных выборах народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Олекминскому одномандатному избирательному округу № 12.

25 мая проведено досрочное голосование в государственном природном заповеднике Олекминского района: в кордонах Бедердях и Хатын. Голосование провели члены участковой избирательной комиссии № 476. Избирательную документацию и членов комиссии до заповедника доставили вертолетом.

Всего с начала досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях проголосовали 17 избирателей в 5 отдаленных местностях (3 стада и 2 заповедника).

Фото: Информационный канал Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).
Источник: Информационный канал Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

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